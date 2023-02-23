Brezilya’da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 48’e yükseldi

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 48’e yükseldi.

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Sao Paulo eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, 18 Şubat’tan bu yana etkili olan sellerde ölü sayısının arttığını bildirdi. Afette şimdiye kadar 48 kişinin yaşamını yitirdiği, 36 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Eyalet Sivil Savunma Koordinatörü Hengeel Ricardo Pereira açıklamasında, yaklaşık 3 bin kişinin bölgeden tahliye edildiğini, devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğünü kaydetti.

Brezilya’da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 46’ya çıktı