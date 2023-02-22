Brezilya’da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 46’ya çıktı

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 46’ya yükseldi.

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Sao Paulo eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar sonucu bilançonun giderek ağırlaştığı bildirildi.

Felakette şimdiye kadar 46 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Eyalet Sağlık Departmanı da hastanelerde tedavisi devam eden kişilerden 7’sinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Yaklaşık 2 bin 500 kişi de okul ve STK kuruluşlarında geçici olarak barınıyor.