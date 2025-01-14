Brezilya'da ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu yasaklandı

Brezilya’da Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımını yasaklayan yasayı onayladı.

Fotoğraf: Education Week

Yasanın yürürlüğe girmesiyle cep telefonu kullanımı hem dersler hem de teneffüslerde yasaklanacak.

Lula da Silva, yasanın ‘kesinlikle’ gerekli olduğunu ve diğer ülkelerde de benzer uygulamaların hayata geçirildiğini belirtti.

Göreve başladığı günden bu yana düzenledikleri toplantılarda bakanları ve diğer yetkilileri telefon kullanmamaları konusunda uyardığını ifade eden Lula da Silva, cep telefonlarının dikkat dağınıklığına yol açtığını vurguladı.

Yeni düzenlemeye göre okullarda cep telefonları yalnızca pedagojik amaçlarla ve öğretmenlerin gözetiminde kullanılabilecek.

Locomotiva Enstitüsü ve QuestionPro’nun Ekim 2024’teki anketine göre Brezilyalı ebeveynlerin yüzde 82’si okullarda cep telefonu yasağını destekliyor.

Çocuklar ile gençlerin sağlığı ve öğrenimi üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alınarak Kongre’deki oylamada ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanması düzenlemesi 20 Aralık 2024’te kabul edilmişti.