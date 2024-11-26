Brezilya'da 2022'deki darbe girişimi: Ordunun ses kayıtları sızdırıldı

Brezilya’da ordu mensuplarının 2022’de Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine darbe yapması yönünde eski devlet başkanı Jair Bolsonaro’ya baskı yaptığı ses kayıtları sızdırıldı.

Fotoğraf: AA

Federal polis, Brezilya ordusunun üst düzey mensuplarına ait 2022’de kaydedilmiş ses kayıtlarına ulaştı.

Sızdırılan ses kayıtlarında ordu mensuplarının eski devlet başkanı Bolsonaro’dan Devlet Başkanı Lula da Silva hükümetini iktidardan düşürmek için darbe yapması yönünde baskı yaptığı bildirildi.

Ordunun eski özel kuvvetler komutanlarından Albay Roberto Raimundo Criscuoli’nun ses kayıtlarında şöyle konuştuğu duyuldu: “Ya şimdi ya da sonra iç savaş olacak. Şu anda iç savaş için bir gerekçemiz var. İnsanlar sokaklarda, büyük bir desteğimiz var.”

Brezilya ordusu, Federal Polisin soruşturmayla ilgili yorum talebineyse henüz yanıt vermedi.

Brezilya Federal Polisi, 21 Kasım’da Lula da Silva hükümetine darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla Bolsonaro’nun da yer aldığı 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Silva’yı öldürüp hükümeti devirmeyi planladıkları iddiasıyla 19 Kasım’da dört asker ve bir polis tutuklamıştı.

Brezilya’daki olaylar

Brezilya’da 30 Ekim 2022’de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, Bolsonaro yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula’nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak’ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp ulusal kongre binasına girmişti.

Jair Bolsonaro, 29 Nisan’da polise verdiği ifadede 8 Ocak’taki kongre, yüksek mahkeme ve başkanlık sarayı baskınını ‘kışkırttığı’ suçlamasını kabul etmemişti.