Bolsonaro’ya sekiz yıl siyasi yasak

Brezilya’da aşırı sağcı eski devlet başkanı Jair Bolsonaro’ya ‘görevi suistimal ve medyayı kötüye kullanma’ suçundan sekiz yıl siyasi yasak getirildi.

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Ulusal basında çıkan habere göre Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) Yargıcı Carmen Lucia Antunes, Bolsonaro’nun yargılandığı davada suçlu bulunduğunu belirterek oy çokluğuyla tüm siyasi haklarının 2030’a kadar elinden alındığını duyurdu.

Bir sonraki devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olmak istediğini açıklayan Bolsonaro‘nun TSE’ye itiraz etmeye hazırlandığı bildirildi.

Karardan birkaç saat önce Itatiaia radyosuna konuşan eski devlet başkanı, hakkında siyasi yasak kararının çıkması durumunda Yüksek Mahkeme’ye itiraz edeceğini belirtmişti.

Avukatı Tarcisio Vieira, 23 Haziran’daki açıklamasında, suçlamaların ‘yersiz’ olduğunu, müvekkilinin ‘ülkedeki seçim sistemi hakkında görüşlerini ifade etmekten başka bir şey yapmadığını’ savunmuştu.

Ne olmuştu?

Bolsonaro, 2022 seçim sistemini ‘hileli’ olarak adlandırması ve devlet başkanıyken büyükelçilerle görüşmesinde, Yüksek Seçim Mahkemesi üyelerinin kişisel haklarına saldırı, görevi suistimal ve medyayı kötüye kullanmakla suçlanıyordu.

Bolsonaro, 21 Haziran’da CNN Brasil‘e verdiği röportajda, davanın ‘önemsiz’ olduğunu, ‘bir bardak suda fırtına koparılmaya çalışıldığını’ söylemişti.

Büyükelçilerle görüşmesinde, seçim sistemine ‘hile’ demediğini ve ‘üyelere hakaret etmediğini’ savunan Bolsonaro, ‘sadece seçim sisteminin nasıl çalıştığını büyükelçilerle paylaştığını’ belirtmişti.

Eski devlet başkanı, o dönem, herhangi bir kanıtı olmamasına rağmen ülkede 1996’dan bu yana kullanılan elektronik seçim sisteminin şüpheli olduğunu savunmuş, 2022 seçimlerinin şüpheli olacağını ileri sürmüş ve baskılı oy pusulasının kullanılması için ısrar etmişti.