Brezilya’da devlet başkanı seçilen Lula: 900 milyon insan açken savaşlara milyarlarca dolar harcıyoruz

Brezilya’da devlet başkanı seçilen Luiz Inacio Lula da Silva, “Dünyada 900 milyon insan yiyecek bir şey bulamazken, sadece yıkım ve ölüm getiren savaşlara milyarlarca dolar harcıyoruz” dedi.

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Lula, Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı Zirvesi’nde (COP27) konuştu.

AA’nın haberine göre Amazonların korunmasının iklim güvenliğini sağlayacağının altını çizen Lula, “İklim değişikliğiyle mücadele, hükümetimin yapısında en yüksek profile sahip olacak. Tüm yeşil alanlarımızda ormansızlaşmayla mücadeleye öncelik vereceğiz. Kontrol organlarını ve takip sistemlerini güçlendireceğiz” diye konuştu.

Lula, 2004-2012 yıllarında Amazonlar’daki ormansızlaşma oranını yüzde 83 oranında azalttıklarını söyledi. Jair Bolsonaro hükümetinin ormansızlaşmayla mücadele etmediğini belirten Lula, Bolsonaro hükümetinin ilk üç yılında Amazonlar’daki ormansızlaşmanın yüzde 73 arttığını ve yalnızca 2021’de 13 bin kilometrekareye ulaştığını söyledi.

Lula, iklim değişikliğinin Amazonlar’daki yerli halkları etkilediğini belirterek, hükümetinde, yerlilerin hükümete öneride bulunabilmeleri için Yerli Halklar Bakanlığı kurulacağını duyurdu.

‘Savaşlara milyarlarca dolar harcıyoruz’

İklim değişikliğiyle mücadelenin göz ardı edildiğini dile getiren Lula, sözlerine şöyle devam etti: “Dünyada 900 milyon insan yiyecek bir şey bulamazken, sadece yıkım ve ölüm getiren savaşlara milyarlarca dolar harcıyoruz. Artan jeopolitik gerilimler, nükleer savaş riskinin geri dönüşü, gıda ve enerji arz krizleri ve sosyal eşitsizliklerde katlanılmaz artışı gibi çoklu krizlerin olduğu bir dönemden geçiyoruz.”

Güney Amerika’nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya’da 30 Ekim Pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ysa yüzde 49,1 oy almıştı.

Lula, üçüncü kez devlet başkanı olmak üzere 1 Ocak 2023’te yemin ederek görevi Bolsonaro’dan devralacak.