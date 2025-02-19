Brezilya'da belediye başkanı yeniden seçilmek için kendisine suikast düzenletmiş

Brezilya’da eski belediye başkanı José Aprígio da Silva’nın yeniden seçilebilmek için kendisine suikast düzenlettiği öne sürüldü.

Fotoğraf: Allison Sales/Folhapress

São Paulo’nun banliyölerinden Taboão da Serra’da Silva’nın bulunduğu zırhlı araca ateş açılmıştı.

Silva, sol omzundan vurulmuş ve yoğun bakıma alınmıştı. Yeğeni, “Yaptıkları bir vahşetti. Onu öldürmeye geldiler” demişti.

Kentin sağcı valisi Tarcísio de Freitas ve Brezilya’nın solcu devlet başkanı Luiz Inácio Lula da Silva suikast girişimini kınamıştı.

Polis, suikast girişiminin belediye başkanının destekçilerince düzenlendiğini duyurdu. Bir tanığın ifadesine göre saldırgana 88 bin dolar ödendi.

The Guardian’ın aktardığına göre polis bir tanığın “Arabaya ateş açmalarını bizzat belediye başkanı istedi” dediğini aktarırken Silva’nın dahlini ispatlayan kesin kanıtlara ulaşılamadı.

Avukatı, “José Aprígio bir kurbandır” diyerek belediye başkanının saldırıda ağır yaralandığına dikkat çekti.

Brezilya basınıysa Silva’nın yaralanmasının planlanmadığını, kazara vurulduğunu ileri sürdü.

Polislere göre komplocular zırhlı aracın AK-47 gibi bir saldırı tüfeğinin mermilerini durduramayacağını hesaba katmadı.

G1 haber sitesinde yer alan polis raporunda, “Elde edilen kanıtlar, belediye başkanının anlattığı gibi bir suikast girişimi olmadığını, bunun tamamen seçimleri etkilemeye yönelik bir sahtekarlık olduğunu gösteriyor” dendi.

Olup bitenlere rağmen Silva yeniden seçilemedi ve seçimleri rakibi Daniel Plana Bogalho farkla kazandı.

Bogalho, “Şaşırdığımı söyleyemem çünkü bunun bir kurgu olduğunu en başından beri biliyorduk. Sonuçtan memnunum. Umarım şimdi adalet yerini bulur” dedi.