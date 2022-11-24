Brezilya, Sırbistan’ı 2-0 yendi: Maça Richarlison’un golü damga vurdu

Dünya kupasının favorilerinden Brezilya, Sırbistan’ı 2-0 yendi.

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Katar’ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, G Grubu’nda yer alan Brezilya ve Sırbistan takımları Lusail Stadyumu’nda karşılaştı.

İran Futbol Federasyonu’ndan Alireza Faghani’nin yönettiği maçta Brezilya’ya galibiyeti getiren golleri 62 ve 73’üncü dakikalarda Richarlison attı. Richarlison’un ikinci muhteşem golü, şimdiden dünya kupasının en iyileri arasında yer aldı.

Bu arada Brezilya’da Neymar, 79’uncu dakikada geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Antony’e bıraktı.

Bu sonuçla Brezilya turnuvaya 3 puanla başlarken, Sırbistan’sa ilk maçları puansız kapattı.

Brezilya’nın G Grubu ikinci maçındaki rakibi İsviçre olacak. Sırbistan da Kamerun’la karşı karşıya gelecek. Müsabakalar 28 Kasım Pazartesi oynanacak.