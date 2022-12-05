Brezilya çeyrek finale yükseldi: Zaferi Pele’ye adadılar

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Brezilya, Güney Kore’yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Brezilya, golü fazla beklemedi. 7. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Raphinha’nın ceza sahasına yerden gönderdiği topu arka direkte kontrol eden Vinicius Junior, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

Vinicius Junior, Dünya Kupası’nda ilk kez gol sevinci yaşadı. Brezilya, 13. dakikada Neymar’ın penaltıdan attığı golle farkı ikiye yükseltti.

Brezilya, 29. dakikada üçüncü gol sevincini yaşadı. Richarlison, Güney Kore ceza sahası önünde topu şık bir hareketle kontrol etti. Pasını verip ceza sahasına hareketlendi, Thiago Silva’nın isabetli pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Richarlison, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Brezilya, 36. dakikada dördüncü golünü buldu. Neymar, sol kanattan bindiren Vinicius Junior’a pasını attı. Vinicius’un penaltı noktasına doğru gönderdiği topa Paqueta gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0.

Güney Kore, 76. dakikada golü buldu. Kore’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Brezilya savunmasının ceza sahası önüne uzaklaştırdığı topu kontrol eden Seungho, çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Brezilya sahadan 4-1 galip ayrılarak tur atladı. Oyuncular maç sonunda galibiyeti sağlık sorunlarıyla boğuşan efsane oyuncu Pele’ye armağan etti.

Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan’la 9 Aralık Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Neymar tarihe geçti

Katar 2022’deki ilk golünü atan Neymar, Pele ve Ronaldo’dan sonra üç farklı Dünya Kupası’nda gol atan üçüncü Brezilyalı olarak tarihe geçti.

Neymar ayrıca, 77 golle Brezilya Milli Takım tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Pele’yle arasındaki gol farkını da bire indirdi. Yıldız oyuncu, milli takım formasıyla 76 gole ulaştı.