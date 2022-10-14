Brendan Fraser, yeni bir ‘Mumya’ filmi istiyor: Tom Cruise başaramadı

‘The Mummy’ (Mumya) ve iki devam filmindeki maceracı Rick O’Connell rolüyle dünya çapında ünlenen Brendan Fraser, Tom Cruise’un oynadığı 2017 yapımı filmi başarılı bulmadığını ve seriye dönmeyi istediğini belirtti.

Tom Cruise (solda), Brendon Fraser (sağda)

‘The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor’dan (2008) bu yana seride yer almayan Fraser, The Variety’ye verdiği röportajda, “Nasıl olacağını bilmiyorum ama biri doğru teklifle gelirse buna açığım” dedi.

Fraser’ı çok özel becerilere sahip olduğu için seçtiğini söyleyen Mumya’nın yönetmeni Stephen Sommers, onu şöyle anlattı: “Bir yumruk atabilir ve bir yumruk yiyebilirdi, harika bir mizah anlayışı vardı, asla kendini beğenmiş veya kibirli biri değildi.”

Fraser’ın elinden geldiğince dublör kullanmadığını, hatta bir noktada dizini yaraladığını, fakat filmi tamamlamak için ona güç verdiğini ekleyen Sommers, “Ona önerdiğimiz her şeyin içindeydi” dedi.

‘Tom Cruise’ın oynadığı film düz bir korku filmiydi’

Universal, 2017’de Mumya’yı yeniden çekmeye karar verdiğinde Fraser düşünülmedi. Yerine Tom Cruise’la anlaşıldı.

“Cruise’ın oynadığı film fazlasıyla düz bir korku filmiydi” diyen Fraser, “Mumya heyecanlı bir yolculuk olmalı ama ürkütücü ve korkutucu olmamalı. Bunu başarmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

Rick O’Connell karakterini ilk olarak 1999’da canlandıran Fraser, 2001 yılındaki devam filmi ‘Mumya Geri Dönüyor’da ve 2008 yapımı ‘Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı’nda bu rolü tekrarladı.

‘The Whale’le dönüş yaptı

Fraser, 2018’de GQ dergisine verdiği röportajda, 2003’te, Hollywood Dış Basın Derneği (HFPA) eski başkanı Philip Berk’in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu, sonrasında kendisini ‘sefil’ ve ‘depresif’ hissettiğini ve bu yüzden ekrandan uzaklaştığını aktarmıştı.

Darren Aronofsky’nin yeni filmi ‘The Whale’le büyük bir geri dönüş yapan 54 yaşındaki Brendan Fraser, filmde obezite sorunuyla mücadele eden yalnız bir adamı canlandırıyor.

Film, dünya prömiyerinin yapıldığı Toronto Film Festivali’nden itibaren her gösteriminde övgüyle karşılandı ve Brendan Fraser dakikalarca ayakta alkışlandı.

Brendan Fraser receives a massive standing ovation at the #LFF premiere for ‘THE WHALE’.



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(via: @flickchickdc) pic.twitter.com/6BkFGEyBKh — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 11, 2022

Bu yıl Oscar adaylarında öne çıkan filmlerden biri olacak gibi görünen filmin Türkiye’deki vizyon tarihi henüz belli değil.