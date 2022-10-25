Brand Week İstanbul’un programı belli oldu: Sıfırdan başlama zamanı

10’uncu yaşını kutlayan marka ve iş dünyası festivali ‘Brand Week Istanbul’ bu yıl ‘Time To Reset’ (Sıfırlama Zamanı) temasıyla yaratıcı endüstrileri ve markaları bir araya getiriyor.

Brand Week Istanbul 9-10-11 Kasım tarihlerinde Zorlu PSM’de yapılacak; paneller, araştırma çıktıları ve tartışmalarla dünyanın farklı yerlerinden gelen yaratıcı liderleri izleyiciyle buluşturacak.

7 Kasım’daki özel ve kapalı etkinliklerden ve 8 Kasım’daki 10’uncu yıl partisinden sonra, etkinlik üç gün boyunca beş ayrı sahnede devam edecek.

Hikaye anlatıcılığında yeni trendler, tasarımda inovasyon, Türkiye’nin geleceği

9 Kasım’da program; Vala Afshar’ın web 3.0’ın dijital pazarlamayı taşıyacağı gelecek üzerine yapacağı sunum ile başlayacak. Prof. Ufuk Akçiğit ve Faruk Eczacıbaşı yetenek politikalarını ve beyin göçünü ele alırken, kent yaşamı ve mimari arasındaki ilişkiyi İlber Ortaylı ve Mert Boysanoğlu tartışacak. Naoki

Tanaka iletişimin geleceğinde yeni teknolojilerin oynadığı rolü interaktif bir sunum ile açıklarken, Hande Çilingir yazılımın geleceğini ve unicorn olma macerasını izleyici ile paylaşacak.

Davranış bilimindeki yeni içgörüleri Tara Austin, hikaye anlatıcılığı ve müzik arasındaki ilişkiyi birçok Hollywood filmine bestelediği müziklerle tanınan Pınar Toprak anlatacak. Cenk Sidar, Rahul

Titus, Pınar Deniz, Lucila Zambrona, Andy Nairn da yine 9 Kasım’da sahne alacak diğer isimler.

Her seçim bir başlangıçtır

Türkiye’nin siyasi ve sosyolojik panoraması ‘Her Seçim Bir Başlangıçtır’ başlığı altında, Necati Özkan, Ruşen Çakır, Levent Gültekin, İsmail Saymaz, Hacer Foggo, Sidar Gedik, Faruk Acar, Prof. Özer Sencar ve Prof. Dr. Yasemin Giritli gibi araştırmacı ve gazetecilerle 9 Kasım’da masaya yatırılacak.

Bilimin geleceği, spor iletişimi

10 Kasım’da yaratıcılık, dijital trendler, bilimin geleceği gibi konular farklı disiplinlerden uzmanlarla detaylandırılacak. ‘Neyi Ne Kadar Değiştirebiliriz’ başlıklı konuşmasıyla Serdar Erener, spor kültürünün geleceğini ele alacak sohbetiyle Şenol Güneş ve Ahmet Gülüm, bilimi ve bilim insanlarını değişen

trendlerin etkisiyle tartışacak olan Mete Atatüre, Türkiye’nin son 10 yılını ve yakın geleceğini araştırma çıktılarıyla masaya yatıracak olan Bekir Ağırdır da 10 Kasım’da izleyici ile buluşacak.

Engin Akyürek, Nels Abbey, Harun Tekin, Kev Chesters, Sertab Erener, Prof. Oğuz Babüroğlu, Marian Salzman, Prof. John List de yine 10 Kasım’da Brand Week Istanbul sahnesinde yer alacak diğer isimler.

Aynı zamanda 10 Kasım’da spor iletişimi ve markalar dünyası arasındaki ilişki bir dizi paneller ile detaylandırılacak. ‘Cumhuriyetin Yeni Yüzyılında Ülke Sporu’ başlıklı bir tam gün boyunca sürecek kurguda; Saba Tümer, Müjde Mısırlı, Eren Yazıcıoğlu, Yeliz Karakaya gibi isimler sahnede olacak.

Influencer ekonomisi, enflasyon dönemlerinde pazarlama ve yeni teknolojiler

11 Kasım’da, Slumdog Millionaire kitabının yazarı ve Hindistan’ın Eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vikas Swarup, 5G’nin birey ve toplum üzerindeki etkisini tartışacak konuşmasıyla teknoloji yazarı Serdar

Kuzuloğlu, yaşamdaşlık kültürünün mimarı beyin cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç, enflasyon dönemlerinde pazarlama iletişimini ele alacak olan Levent Erden, şair Murathan Mungan, oyuncu Seda Bakan, MullenLowe Kreatif Direktörü Jose Miguel Sokoloff gibi isimler Brand Week Istanbul’da yer

alacak isimlerden.

Yine 11 Kasım’da bir tam gün boyunca influencer ekonomisi ve yeni medyanın geleceği Tolga Akış, Çağrı Küpeli, Merve İşler gibi isimlerin katılacağı paneller serisinde ‘Time to Influence’ sahnesinde tartışılacak.

İyileşmeye dair her şey ‘Healing Hall’da

Bu sahnelerin ve konuşmacıların yanı sıra; farklı iyileştirme metotları 9-10-11 Kasım tarihlerinde üç gün boyunca ‘Healing Hall’ sahnesinde izleyiciye aktarılacak. Pharmatopia Eczacılarının Projesi kapsamında, sağlığın yenilikçi metotları eczacı Adile Özdağ ve öğretmen Dilek Livaneli gibi isimlerle, bilimin ışığında iyileştirmeye ve iyiliğe açılan gündemler ile birlikte sektöre yeni perspektifler katacak.

Felis Ödülleri, Lovemarks Ödül Töreni, Fark Yaratan Kadınlar, Brand Academy Sertifika Programı, Creators Academy Sertifika Programı, Next Academy Sertifika Programı, Marka İkonları Yürüyüşü, Portfolyo Buluşmaları ve özel networking toplantıları da Brandweek Istanbul’un diğer başlıkları arasında.

Etkinlik programının detaylarına etkinliğinin internet sitesinden ulaşılabilir.





