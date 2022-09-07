Brad Pitt ve Margot Robbie ‘Bablyon’da ışıl ışıl

Yönetmen Damien Chazelle, yeni filmi ‘Bablyon’da Hollywood’un görkemli 20’li yıllarını anlatıyor.

Brad Pitt ve Diego Calva 20’lerde Hollywood’da Fotoğraflar: Vanity Fair

Vanity Fair dergisi Hollywood’un en büyük iki yıldızını bir araya getiren filmden özel kareleri Ekim sayısında yayınladı.

‘La La Land‘le en iyi yönetmen Oscar’ını 2017’de alan, ‘Whiplash‘ (2014), ‘First Man‘ (2018) gibi filmlere imza atan 37 yaşındaki Damien Chazelle, neredeyse 15 yıldır ‘Babylon‘ gibi bir film yapmak istediğini söylüyor. “Hollywood’un ilk oluşmaya başladığı günleri pek çok karakterin yer aldığı destansı bir filmle anlatmayı hep istedim”.

Yönetmen Damien Chazelle

Aralık ayında gösterime girmesi beklenen film, sessiz sinemanın mütevazı dünyasından sesli filmlerin şaşaasına geçerken, şöhret ve servet kartlarının nasıl yeniden dağıtıldığını anlatıyor.

Robbie Margot filmin başrolünde

Filmdeki çoğu karakter kurgusal ancak gerçek hayattaki yıldızlardan esinlenilmiş. Chazelle, Brad Pitt’in canlandırdığı sessiz dönem film yıldızı Jack Conrad karakterini, Clark Gable ve Douglas Fairbanks gibi; Margot Robbie’nin canlandırdığı Nellie LaRoy karakterini de Clara Bow ve Joan Crawford gibi yıldızlardan esinlenerek yazmış.

Tobey Maguire’ın oynadığı James McKay ise sessiz sinema döneminin en büyük yıldızı Charles Chaplin’le benzerlik gösteriyor.