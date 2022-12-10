Brad Pitt ‘B Planı’nı sattı

ABD’li yıldız oyuncu Brad Pitt ‘Plan B’ adlı yapım şirketinin yüzde 60’ını Fransız medya şirketi Mediawan’a sattı.

Brad Pitt Plan B’yi, o dönemde evli olduğu Jennifer Aniston ve 2017’de hayatını kaybeden eski menajeri Brad Grey’le birlikte kurmuştu. Aniston’dan boşandıktan sonra şirketin tek sahibi oldu.

Yapım şirketi, son yirmi yılda ‘The Departed’ (Köstebek) ve ’12 Years a Slave’ (12 Yıllık Esaret) gibi Oscar ödüllü filmler de dahil pek çok yapımda rol aldı. Marilyn Monroe’nun hayatını anlatan Netflix yapımı ‘Blonde‘ ve New York Times’ın Hollywood’daki cinsel saldırılarla ilgili yaptığı haberciliği anlatan ‘She Said’ de Plab B’nin yapımcılığını üstlendiği yeni filmlerden.

Henüz resmi açıklama yapılmasa da Pitt’in şirketin yarından fazlasını Mediawan’a sattığı bugün güvenilir kaynaklara dayandırılarak haber oldu.

Son dönemde büyük medya şirketleri sanatçıların kurduğu yapım şirketlerine tcari olarak ilgi gösteriyor.

Reese Witherspoon, kadınların ağırlıklı olduğu film ve diziler çekmek için kurduğu Hello Sunshine’ın çoğunluk hissesini, 900 milyon dolara Candle Media’ya satmıştı.