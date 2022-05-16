Bozuk paraları hurdacıya satmak isteyenlere ‘suçüstü’

İstanbul’da tedavüldeki bozuk paraların hurdacıya satılması nedeniyle iki kişiye işlem yapıldı.

Beyoğlu ilçesinde 12 Mayıs’ta bozuk paraların hurdacıya satıldığı yönündeki ihbarın ardından polis bir işyerinin önünde beklemeye başladı.

Polis, işyerine gidenlere bozuk para satıldığından şüphelenerek işyeri sahibine çuvaldaki bozuk paraları kimden aldığını sordu.

İHA’nın haberine göre işyeri sahibi Ramazan Y. polis ekiplerine paraları aldığı şahısları tanımadığını, telefondan kendilerine ulaştıklarını ve tedavüldeki bozuk paraları kilosunu 70 liradan aldığını söyledi.

İşyeri sahibi ve Ramazan Y. ve paraları hurdacıya götüren Meshud A. gözaltına alındı.

İkiliye ‘Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet’ten işlem yapıldı.