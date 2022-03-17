CHP’li vekilin hesabına göre 50 kuruşun maliyeti artık 178 kuruş

Rusya’nın Ukrayna saldırısı sonrası üretim kalemlerindeki artış Türk parasını da vurdu. Buna göre 50 kuruşluk madeni paranın basım maliyetinin 1 lira 78 kuruşa yükseldiği hesaplandı.

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Madeni paralarda kullanılan nikel, çinko ve bakırın fiyatlarının artması nedeniyle para basım maliyeti de yükseldi.

Birgün’den Berkay Sağol’un haberine göre Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başladığı 24 Şubat’tan beri nikelin tonu 25 bin dolardan 42 bin dolara, çinko 3 bin 600’den 3 bin 800’e, bakırsa 9 bin 800’den 10 bin 100 dolara yükseldi.

50 kuruşun üretim maliyeti, son artışlar nedeniyle 1 lira 47 kuruşa, 1 liranın üretim maliyetiyse 1 lira 78 kuruşa yükseldi.

Ekim 2021’den bu yana 1 kuruşun maliyeti yüzde 111, 5 kuruşun yüzde 124, 10 kuruşun yüzde 119, 25 kuruşun yüzde 123, 50 kuruşun yüzde 122 ve 1 TL’nin maliyetiyse yüzde 125 arttı.

Bu kez savaş etkisi

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, paranın havaya atılıp yere düşünceye kadar değer kaybettiğini belirterek şunları kaydetti: “Daha önce ilk hesap yaptığımda bizdeki madeni paraların fiyatlarının artışı dolar kurunun artışından kaynaklanmaktaydı. Şimdi Ukrayna ve Rusya’da çıkan savaşın etkileriyle Londra Borsası’ndaki metal fiyatları dolar karşısında artmaya başladı.”

Darphane Genel Müdürlüğü’nün maliyetle ilgili sorusuna ticari sır gerekçesiyle yanıt vermediğini aktaran CHP’li vekil sözlerini şöyle sürdürdü: “Maliyetler bu değerlerin daha altında olsaydı Merkez Bankası çıkıp bu hesaplamayı yalanlardı. Yalanlamadığına göre bu iş ticari sır olarak üzeri örtüldüğüne göre bence maliyetler burada hesapladıklarımızın çok daha üzerinde olduğu anlaşılıyor. Benim korktuğum başka bir konu daha var; bu paralar basılıp piyasaya sürülüyormuş gibi gösterilip tekrar Merkez Bankası’na arka kapısından hurda fiyatına sokuluyor olmasın. Ekonomimiz böyle giderse bizler daha çok bu paraların değerini hesaplarız.”