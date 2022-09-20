Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde içeri almayacaktım

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın basın danışmanı Bilal Çetin, FOX TV muhabiri Yeşim Karacaoğlu’nun soru sormasını engelleyerek, “Normalde sizi içeri almayacaktım” dedi.

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İktidar yetkililerinin ‘muhalif‘ olarak adlandırdığı gazetecileri engelleyici tutumları devam ediyor. Bunun çarpıcı bir örneği daha kameralara yansıdı. Bozdağ’ın basın danışmanı Bilal Çetin, FOX TV’ye sansür uyguladı.

FOX TV muhabiri Yeşim Karacaoğlu, İstinaf Değerlendirmesi Toplantısı’nda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a soru yöneltmek istedi.

Bozdağ’ın basın danışmanı Bilal Çetin’se, Karacaoğlu’nun yanına gelerek şunları söyledi: “Hanımefendi bak rica ediyorum soru sormayın, bak rica ediyorum. Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, FOX TV’yi almayacaktım. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi’nin şeyi var. Rica ediyorum soru sormayın.”

Karacaoğlu’nun “Nedenini söyleyin” sorusunu cevaplamayan Çetin, bakanı gazetecilerin bulunduğu kapıdan değil bir başka kapıdan çıkararak soru sorulmasının önüne geçti.