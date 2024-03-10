Eski adalet bakanı Bekir Bozdağ, bu seçimin hukuken kendisi için final seçimi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a üçüncü bir hakkının olduğunu hatırlattı.
Erdoğan’ın, 31 Mart yerel seçimlerine atıfla söylediği “Bu benim için final” açıklaması gündem oldu.
Bu sözü tartışılmaya devam ederken eski adalet bakanı ve TBMM Başkan Vekili Bozdağ’dan konuya ilişkin X hesabından açıklama geldi.
Bozdağ Erdoğan’ın ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi halinde bir defa daha aday olma hakkı olduğunu hatırlattı.
Bozdağ, devamında şunları dedi: “Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir.”