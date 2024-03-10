Eski adalet bakanı Bekir Bozdağ, bu seçimin hukuken kendisi için final seçimi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a üçüncü bir hakkının olduğunu hatırlattı.

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Erdoğan’ın, 31 Mart yerel seçimlerine atıfla söylediği “Bu benim için final” açıklaması gündem oldu.

Bu sözü tartışılmaya devam ederken eski adalet bakanı ve TBMM Başkan Vekili Bozdağ’dan konuya ilişkin X hesabından açıklama geldi.

Bozdağ Erdoğan’ın ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi halinde bir defa daha aday olma hakkı olduğunu hatırlattı.

Bozdağ, devamında şunları dedi: “Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir.”