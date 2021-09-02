Boynuna perdenin ipi dolanan çocuk hayatını kaybetti

Samsun’un Atakum ilçesinde boynuna stor perdenin ipi dolanan beş yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
AA’nın haberine göre, Yeni Mahalle’de U.Y. ve N.Y. çiftinin kızları M.E.Y., evde oynadığı sırada stor perdenin ipinin boynuna dolanması sonucu asılı kaldı. Durumu fark eden anne N.Y, çocuğu ipten kurtararak sağlık ekiplerinden yardım istedi.
112 Acil Servis ekibinin evdeki ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan küçük kız yaşamını yitirdi.
M.E.Y’nin cenazesi toprağa verilmek üzere Antalya’nın Kumluca ilçesine gönderildi.