Boşanma açık artırması: Milyon dolarlar havada uçtu

Andy Warhol ve Jackson Pollock’un da dahil olduğu ünlü sanatçılar tarafından yapılan tablo ve heykellerin satıldığı açık artırmada yaklaşık 700 milyon dolar (7 milyar lira) elde edildi.

Fotoğraf: Sotheby’s

35 parçalık koleksiyon emlak kralı Harry Macklowe ve eski eşi Linda Macklowe’a aitti. Çiftin, 2018’deki boşanma davası sırasında koleksiyonu satmaları ve gelirleri paylaşmaları kararı çıkmıştı.

ABD’nin New York kentinde Sotheby’s müzayede evinin düzenlediği açık artırmada eserler toplamda 676 milyon doların üzerine alıcı buldu.

Açık artırmada en çok ilgi gören eserlerden biri soyut sanat örneklerinden Mark Rothko’nun ‘No 7′ isimli tablosuydu. 82,5 milyon dolara alıcı bulan eser sanatçının en pahalı ikinci işi oldu.

Dünyanın ‘en pahalı’ heykeltıraşı Alberto Giacometti’nin ‘Le Nez‘ heykeli 78,4 milyon dolara alıcı buldu.

ABD’li sanatçı Jackson Pollock’un ‘Number 17’ isimli eseri rekor fiyata 61,2 milyon dolara satıldı.

Andy Warhol’a ait Marilyn Monroe’nun ölümünden kısa süre sonra yapılan ‘Nine Marilyn’s‘ 48,5 milton dolara alıcı buldu.

59 yıllık birlikteliğin ardından boşanan çift, sanat eserlerinin değeri konusunda anlaşmaya varamayınca dava hakimi eserlerin satışını denetlemek için bir yönetici atamıştı.

Milyon dolarların ve en ünlü sanatçıların eserlerinin havada uçuştuğu açık artırmada sunulan parçalar, çiftin koleksiyonun yalnızca bir kısmıydı. Kalan 40’a yakın eserin de önümüzdeki yıl açık artırmaya çıkması bekleniyor.