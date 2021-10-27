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Yaramazlara biraz batar!

Boşanan çiftin köpeği için ortak velayet kararı

İspanya’da mahkeme, ayrılan bir çiftin köpeğinin kimde kalacağına ilişkin açılan davada ‘ortak velayet’ kararı verdi.

Fotoğraf: www.four-paws.org (temsili)

Ayrılan çift, ‘Panda’ adlı köpeğin hangisiyle yaşayacağı konusunda uzlaşamayınca başkent Madrid’deki mahkemede dava açtı. Mahkemenin hakimi, her ikisinin de köpekten sorumlu ve sahiplenme hakkının olduğunun altını çizerek, Panda’nın bir ay biriyle bir sonraki ay diğeriyle yaşamasını kararlaştırdı.


Davayı mahkemeye taşıyan avukat Lola Garcia, Avrupa Konvansiyonu’nun 1987 tarihli Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne atıfta bulundu ve İspanya’nın 2017 yılında sözleşmeyi onayladığını ifade etti.

Kararın ‘öncü’ bir karar olduğunu vurgulayan Garcia, bunun müvekkilinin sadece Panda’nın ‘ortak sahibi’ olması açısından değil ‘ortak sorumlu’ ve ‘bakmakla yükümlü ortak kişi’ olması açısından önemli olduğunun altını çizdi.

İspanya’da, hayvanların hukuken ‘canlı varlık’ olarak değerlendirimesi yönünde yasal düzenleme üzerinde çalışılıyor. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde ayrılan çiftlerin ortak velayet talep etmesi kolaylaşacak.

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