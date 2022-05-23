Borussia Dortmund milli futbolcu Salih Özcan’ı renklerine bağladı

Almanya 1’inci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, FC Köln’de oynayan milli futbolcu Salih Özcan’la dört yıllık sözleşme imzaladı.

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Borussia Dortmund Kulübü’nün açıklamasında 24 yaşındaki milli oyuncu Salih Özcan’la 30 Haziran 2026’ya kadar sözleşme imzalandığı söylendi.

Sportif Direktör Sebastian Kehl, Özcan’ın ulusal ve uluslararası birçok teklif arasından Dortmund’u seçtiğini söyleyerek, şunları dedi: “Salih Özcan, geçtiğimiz Bundesliga sezonun da tırmanış gösteren bir futbolcu ve FC Köln’ün başarılı bir sezon geçirmesinde etkili oldu. Bire bir mücadele ve kafa vuruşlarında son derece güçlü bir oyuncu. Ekibinin başarılı olmasını sağlamak için her şeyi ödün vermeden yapan biri. Oyun zekasıyla birleşen mentalitesi ve fiziği, Borussia Dortmund’a iyi gelecek.”

Salih Özcan da Köln’den ayrılmasının kendisi için zor olduğunu söyleyedi: “FC Köln, çok şey borçlu olduğum kulübüm. Köln’ü çok az kulüp için terk ederdim. Borussia Dortmund’un kelimenin tam anlamıyla hissedebileceğiniz enerjisi ve Şampiyonlar Ligi’nde düzenli olarak oynama fırsatı, sonunda beni bu karara götürdü. Kendimi BVB’de 81 binden fazla seyirci önünde daha da geliştirebileceğim. Başarı için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım.”

Dortmund daha önce de Niklas Süle (Bayern Münih), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) ve Karim Adeyemi’yi (RB Salzburg) renklerine bağlamıştı.