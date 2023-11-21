Borsada ‘maksimum TL kuralı’nda güncelleme

Borsa İstanbul, pay piyasasında işlem görmekte olan sermaye piyasası araçlarına iletilen emir ve kotasyonlarda uygulanmakta olan maksimum emir değeri sınırlarının (maksimum TL kuralı) güncelleneceğini duyurdu.

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Açıklamada, emir değeri sınırlarında 1’inci grubun 4 milyon liradan 10 milyon liraya, 2’inci grubun 3 milyon liradan 7,5 milyon liraya, 3’üncü grubun 2 milyon liradan 5 milyon liraya, 4’üncü grubun 1 milyon liradan 2,5 milyon liraya, 5’inci grubun 0,5 milyon liradan 1 milyon liraya ve 6’ncı grubun 0,1 milyon liradan 0,5 milyon liraya çıkarıldığı kaydedildi.

Mevcut durumda temerrüt sıraları için 1 milyon lira olan maksimum emir değeri sınırının 2,5 milyon lira şeklinde güncelleneceği belirtilen açıklamada Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Gayrimenkul Sertifikaları için uygulanan 3 milyon lira sınırının milyon liraya, payları borsada işlem görmekte olan ortaklıkların birincil sıraları için uygulanan 100 bin lira sınırının da 500 bin liraya çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, üyelerin testlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla BISTECH üye test ortamında belirtilen değişikliklere ilişkin tanımlamalar yapıldığı ifade edilerek, söz konusu değişikliklerin 2 Ocak 2024’ten itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Pay Piyasası Prosedürüne kurumsal internet sitesi “https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/146/prosedurler“den ulaşılabilecek.

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