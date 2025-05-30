Borsada iki hissede manipülasyon tespiti: 12 kişi tutuklandı

Borsada iki hissede sosyal medya aracılığıyla manipülasyon yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’si tutuklandı.
İstanbul başsavcılığı Borsa İstanbul’da (BİST) işlem hacmi ve hisse fiyatında aykırı dalgalanmalar görüldüğü ve yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı tespitleri üzerine soruşturma başlatmıştı.
Manipülasyon yapıldığı ortaya çıkan hisseler şunlardı:
- Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB)
- Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ (DOBUR)
‘Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı’ adlı sosyal medya sayfalarıyla manipülasyon yaptığı anlaşılan 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 15’i yakalanmıştı.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 12 şüphelinin tutuklanmasına, üç şüphelininse ‘imza verme’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’yla adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.