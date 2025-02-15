Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,74 değer kaybederek 9.877,59 puandan tamamladı.

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Endeks, hafta içinde en düşük 9.756,73 ve en yüksek 9.983,21 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,29 artarak 11.609,31 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kaybıyla 10.024,99 puan, sanayi endeksi yüzde 1,51 düşüşle 12.507,54 puan, teknoloji endeksi yüzde 5,27 düşüşle 14.103,72 puan oldu.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 9,96’yla Margun Enerji oldu.

Margun Enerji’yi yüzde 9,44’le Tekfen Holding ve yüzde 8,52’le Fenerbahçe Futbol A.Ş. izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,25’le CVK Maden, yüzde 10,68’le Astor Enerji ve yüzde 9,17’le Kontrolmatik Teknoloji olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 541 milyar 800 milyon lirayla Garanti BBVA, 437 milyar 115 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 405 milyar 236 milyon lirayla Koç Holding oldu.