Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta gram altın yüzde 2,59, avro yüzde 1,86, dolarsa yüzde 0,09 değer kazandı.

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24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,59 artışla 3 bin 407 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,57 değer kazanarak 23 bin 78 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,66 artışla 36,2170 lira, avronun satış fiyatıysa yüzde 1,86 artışla 38,0150 lira oldu.

Geçen hafta 44,7700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,03 değer kazanarak 45,6800 liraya çıktı.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,79 artışla 40,3200 liradan alıcı buldu.