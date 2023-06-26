Borsada dokuz hissede ‘hareketlenme’ beklentisi

İş Yatırım günlük piyasa raporunda, borsada dokuz hissede ‘hareketlenme’ beklendiği bildirildi.

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Seçimler sonrası piyasa, ‘rasyonel’ politikalar için gözünü MB’nin kararına dikmişti. Ancak beklenen düzeyde bir artış gelmedi ve faiz, 650 baz puan artışla yüzde 15’e çıkarıldı. Uzmanlara göre MB, bu kararla hem zaman kaybetti hem de ‘mesaj’ fırsatını kaçırdı.

Karar sonrası döviz kurlarında ve borsada yükseliş yaşandı.

Yeni haftadaysa borsa, bayram tatili nedeniyle bir buçuk gün işlem görecek.

İş Yatırım’ın günlük piyasa yorumuna göre borsada şirket haberlerinde Coca Cola ve Tekfen haberleri öne çıkıyor. Coca Cola’nın Bangladeş operasyonlarını satın almak için görüşme yapmasına pozitif beklenti var.

Hareketlenmesi beklenen hisselerse şöyle: Alarko, Anadolu Grubu Holding, Coca Cola, Koç Holding, Şişecam, Sabancı Holding, Tekfen, THY, Yapı Kredi.