Uzmanlar: MB’nin ‘sadeleşme’ adımı, banka hisselerine olumlu yansıyacak

Uzmanlar, Merkez Bankası’nın (MB) menkul kıymet tesis oranları düşürmesinin borsada banka hisselerine olumlu yansıyacağı görüşünde.

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Seçimler sonrası piyasa, ‘rasyonel’ politikalar için gözünü MB’nin kararına dikmişti. Ancak beklenen düzeyde bir artış gelmedi ve faiz, 650 baz puan artışla yüzde 15’e çıkarıldı. Uzmanlara göre MB, bu kararla hem zaman kaybetti hem de ‘mesaj’ fırsatını kaçırdı.

Bu karardan sonraysa MB, bankalar için uygulanan menkul kıymet tesis düzenlemesini gevşetti. Bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60’dan yüzde 57’ye indirildi. Yükümlülüğünü yerine getiremeyen bankalara için menkul kıymet tesisi oranı yüzde 10’dan yüzde 5’e çekildi.

Uzmanlara göre bu gelişme, borsada banka hisseleri üzerinde olumlu etki yaratabilir.

Dünya’ya konuşan Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık konuyla ilgili ”Piyasa artık buradaki değişimi görmüş. Kademeli ve yumuşak bir geçiş olsa da buradaki değişime ikna olmuş noktasında değerlendirmek mümkün. Bunun piyasalarda bankalar özelinde yukarı yönlü bir hareketi destekleyeceğini söyleyebiliriz” dedi.

Gazeteye konuşan bankacılar da kararın başlangıç olduğunu ancak borsada bankacılık hisselerine olumlu yansıma beklediklerini bildirdi.