Borsada dev şirketlerden hisse geri alımı

Sabancı, Alarko Holding, Şişecam ve Halkbank dahil 15 şirket dün Borsa İstanbul’da bazı hisselerini geri aldı.
Investing’in derlediğine göre paylarını geri alan şirketler şöyle:
*Sabancı Holding, pay başına 36,32 TL – 37,10 TL (ağırlıklı ortalama 36,88 TL) fiyat aralığından toplam 720 bin TL nominal değerli payları geri aldı.
*Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 37,8 TL – 38,48 TL fiyat aralığından (ortalama 38,11 TL) 450 bin 984 adet pay geri aldı.
*Halkbank 9,08 TL – 9,6 TL fiyat aralığından 5 milyon TL nominal tutarlı payların geri alımı yaptı.
*Alarko Holding, 62,45 TL – 61,95 TL (ağırlıklı ortalama 62,24 TL) fiyat aralığından toplam 42 bin 500 TL nominal değerli payları geri aldı.
*Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik A.Ş. 130 TL – 138,90 TL (ağırlıklı ortalama 133,70 TL) fiyat aralığından toplam 16 bin 622 adet nominal değerli pay geri aldı.
*Doğanlar Mobilya, pay başına 6,31 TL – 6,40TL (ağırlıklı ortalama 6,3511 TL) fiyat aralığından toplam 150 bin TL’lik nominal değerli geri alım yaptı.
*LDR Turizm, 110,00 TL – 113,00 TL fiyat aralığından (ortalama 111,245 TL) 10 bin adet pay geri aldı.
*Gedik Yatırım, 6,10 – 6,20 TL fiyat aralığından 200 bin adet pay geri aldı.
*Orge Enerji, 18,39 TL – 18,90 TL fiyat aralığından 100 bin TL toplam nominal tutarlı payları geri aldı.
*Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık 23,76 – 24,36 TL fiyat aralığından 30 bin 500 adet pay geri aldı.
*MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. pay başına 73,35 TL – 80,90 TL (ağırlıklı ortalama 77,02 TL) fiyat aralığından toplam 74 bin TL nominal değerli payları geri aldı.
*Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. 15,79 TL – 16,24 TL fiyat aralığından toplam 10 bin 611 adet pay geri alımı yaptı.
*İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,54 TL fiyattan 100 bin adet pay geri alımı yaptı.
*Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. 60,70 – 65,20 TL fiyat aralığından (Ortalama 62,3402) 134 bin 627 adet pay geri aldı.
*Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 30,76 TL – 32,22 TL fiyat aralığından 44 bin 517 adet pay geri aldı.