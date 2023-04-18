Borsada aktif hesap sayısı, bakiyeli yatırımcı sayısının yaklaşık yarısı

Borsada toplam yatırımcı sayısı 4,5 milyonu aşarken, aktif yatırımcı (son bir ayda işlem yapmış) sayısı 2,3 milyonda kaldı.

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Bloomberg HT’den Ebru Usta’nın haberine göre 14 Nisan itibariyle borsada toplam yatırımcı sayısı 4,5 milyonu aştı. Ancak şubat ayı sonunda 3,9 milyon olan toplam bakiyeli yatırımcı sayısına karşılık son bir ayda en az bir işlem gerçekleştirmiş aktif yatırımcı sayısı 2,3 milyonda kaldı.

Halka arz verileri

Geçtiğimiz yıl 40 adet yeni halka arzın gerçekleştiği Borsa İstanbul’da bu yıl da toplam 14 yeni halka arz gerçekleşti.

SPK’nın son düzenlemeleri sonrasında halka arzlarda bireysele ayrılan payın artırılması sağlanmıştı. Ancak bireysel yatırımcılar halka arzlardan daha çok tutarda pay alabilmek için daha çok hesap üzerinden halka arzlara başvurmaya başladı. Bu durum da son halka arzlarda katılımcı sayılarında rekor sayılar getirdi.

SPK’nın halka arzında onay verdiği Europower Enerji halka arzında hisse dağıtımları da tamamlandı. Dün açıklanan sonuçlara göre bu halka arzdan hisse alan yatırımcı sayısı 2 milyon 118 bin 379 kişi ile yeni bir rekor kırılmış oldu.