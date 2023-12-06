Borsa İstanbul’da dört hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre BAGFS, FLAP ve SAFKR hisseleri 5 Ocak’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
Ayrıca POLTK hisselerine aynı dönemde brüt takas uygulanacak.
Borsa İstanbul’da dört hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre BAGFS, FLAP ve SAFKR hisseleri 5 Ocak’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
Ayrıca POLTK hisselerine aynı dönemde brüt takas uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Birleşmiş Milletler (BM) 79’uncu Genel Kurulu dolayısıyla ABD’de bulunan Emine Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde devlet başkanlarının eşlerine Türk çeyiz kültürünü, gelin alayını ve gelin hamamını tanıttı.
Bilim insanları, okyanusların deniz yaşamını sürdüremeyecek ve iklimi dengelemekte yetersiz kalacak kadar asidik hale gelmek üzere olduğu konusunda uyardı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,24 yükselişle 9.911,41 puandan başladı.
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı.
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 2.887,048 liradan işlem görüyor.