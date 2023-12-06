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Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler – 6 Aralık 2023

Borsa İstanbul’da dört hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre BAGFS, FLAP ve SAFKR hisseleri 5 Ocak’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.


Ayrıca POLTK hisselerine aynı dönemde brüt takas uygulanacak.

Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler – 5 Aralık 2023

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