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Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler – 5 Aralık 2023

Borsa İstanbul’da beş hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre BURVA, ELITE, SAMAT ve SMART hisseleri 4 Ocak 2024’e kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecek.


Ayrıca DAPGM hissesine aynı dönemde brüt takas uygulanacak.

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