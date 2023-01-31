Borsa İstanbul’a da yatırım yapmıştı: Dünyanın en büyük varlık fonu 164 milyar dolar zarar etti

Borsa İstanbul’a da yatırım yapan Norveç Varlık Fonu, enflasyonun ve Ukrayna’daki savaşın hisse senetlerini ve tahvilleri kötü etkilemesiyle, 2022’de 1,64 trilyon Norveç kronu (164,4 milyar dolar) zarar açıklayarak, kârlı üç yılın ardından ilk kez bir yılı kayıpla kapatmış oldu.

Fotoğraf: AA

Söz konusu zarar, fonun 2008 finansal krizinden bu yana en yüksek zararı oldu. Norveç Varlık Fonu 2008’de 633 milyar Norveç kronu zarar açıklamıştı.

Norveç Varlık Fonu’nun yatırım kârlılığı, 2022’de eksi yüzde 14,1 oldu. Fonun yatırım kârlılığı ekside olsa da, bu oran karşılaştırma için kullandığı gösterge endeksin 0,88 puan üzerinde kaldı.

Fon, kasımda Sanica Isı’nın Borsa İstanbul’daki halka arzına katılarak, payların yüzde 5’ine sahip olmuştu.

1990’da kurulan fon ülkenin petrol ve doğalgaz üretiminin getirisiyle dünya genelinde yatırım yapıyor. Küresel borsalardaki tüm hisselerin yaklaşık yüzde 1,5’ine sahip olan fon, dünya genelinde 9 bin 300’den fazla şirkette hisse sahibi.

Fon, aynı zamanda tahvillere ve emlak piyasasına da yatırım yapıyor.