Dünyanın en büyük varlık fonu, Borsa İstanbul’da halka arza katıldı

Alanında dünyanın en büyüğü olan Norveç varlık fonu, Sanica Isı’nın Borsa İstanbul’daki halka arzına katılarak, payların yüzde 5’ine sahip oldu.

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Sanica Isı’nın halka arzında talep toplama süreci 15-18 Kasım arasında tamamlandı. Şirket toplamda 36 kurumun aracılığıyla halka arz edildi.

Borsa İstanbul’da 24 Kasım’daki gong töreniyle Yıldız Pazar’da SNICA koduyla işlem görmeye başlayacak şirketin halka açıklık oranı yüzde 29,63 olurken, halka arz büyüklüğü 801,2 milyon TL oldu.

Gedik Yatırım’ın açıklamasına göre Norveç varlık fonu ‘Norges Bank Investment Management’ın arzda yüzde 5’lik hisse aldığı bildirildi.

1990’da kurulan fon ülkenin petrol ve doğalgaz üretiminin getirisiyle dünya genelinde yatırım yapıyor.

Küresel borsalardaki tüm hisselerin yaklaşık yüzde 1,5’ine sahip olan fon, dünya genelinde 9 bin 300’den fazla şirkette hisse sahibi.

Piyasa değer yaklaşık 1,2 trilyon dolar olan fon, aynı zamanda tahvillere ve emlak piyasasına da yatırım yapıyor.