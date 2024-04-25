Borsa günü düşüşle tamamladı – 25 Nisan 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybederek 9.716,77 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,32 puan azaldı. Toplam işlem hacmi 97 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,90 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,41’le menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

AA’nın haberine göre analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.