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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 6 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,33 yükselişle 10.108,92 puandan başladı.

Fotoğraf: AA

Cuma alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,14 değer kazanarak 10.075,17 puandan tamamlamıştı.


Borsa güne 10.108,92 puandan başladı.

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