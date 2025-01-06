Borsa güne nasıl başladı? – 6 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,33 yükselişle 10.108,92 puandan başladı.
Cuma alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,14 değer kazanarak 10.075,17 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.108,92 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,33 yükselişle 10.108,92 puandan başladı.
Cuma alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,14 değer kazanarak 10.075,17 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.108,92 puandan başladı.
Bu yıl 82’ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri’nde ‘Shogun’ dizisi ile Jacques Audiard’ın yönettiği ‘Emilia Perez’ filmi dörder ödül kazandı.
Endonezya, bodurluk ve yetersiz beslenmeyle mücadele için ülkedeki çocuk ve hamilelere yönelik ücretsiz gıda yardımı içeren program başlattı.
Görevi 20 Ocak’ta Donald Trump’a devredecek ABD Başkanı Joe Biden, Kongre baskını göndermesinde bulundu: “Seçimler, barışçıl şekilde onaylanacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız “Hapis cezasının infazı mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır” dedi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Pernod Ricard ağır içki grubuna zam geldiğini duyurdu.