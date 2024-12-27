Borsa güne nasıl başladı? – 27 Aralık 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,14 yükselişle 9.962,71 başladı.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi günü yüzde 0,33 artışla 9.949,01 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.962,71 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,14 yükselişle 9.962,71 başladı.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi günü yüzde 0,33 artışla 9.949,01 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.962,71 puandan başladı.
Organizasyon şirketi DBL Entertainment’in sahibi Abdülkadir Özkan, gazeteci İsmail Küçükkaya’ya konuştu: “Sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı. O tweet’i atmaz olaydım, şimdi haksızlıkla uğraşıyorum.”
Bayram tatilinin beş gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba) meydana gelen kazalarda 47 kişi öldü, 5 bin 743 kişi yaralandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erişim engelleri nedeniyle X’e açık çağrı yaptı: “Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti… Erişim engeli taleplerini uygularsanız size ne yapar iyi düşünün!”
‘Şakir Paşa Ailesi’ dizisinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu boykot soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 43 taraftara işlem başlatıldı.