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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 27 Aralık 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,14 yükselişle 9.962,71 başladı.

Fotoğraf: Pexels

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi günü yüzde 0,33 artışla 9.949,01 puandan tamamlamıştı.

Borsa güne 9.962,71 puandan başladı.

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