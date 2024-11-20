Borsa güne nasıl başladı? – 20 Kasım 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,43 yükselişle 9.272,75 puandan başladı.
Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,73 değer kaybederek 9.232,90 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.272,75 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,43 yükselişle 9.272,75 puandan başladı.
Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,73 değer kaybederek 9.232,90 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.272,75 puandan başladı.
Donald Trump tarafından Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına atanan Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy’nin ilk iş olarak federal kurumlarda uzaktan çalışmaya son vereceği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı, bir Türk firmasına ait kuru yük gemisine Yemen açıklarında Husiler tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği virüsüne karşı geliştirilen ‘LC16m8’ aşısını acil kullanım için onayladığını duyurdu. Bu, bir yaş üstü çocuklar için listenen ilk aşı oldu.
Almanya’nın Köln kentinde iki yıllık test aşamasının sonunda avluda ezan okunmasına süresiz olarak izin çıktı.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden polis ekibine silahla ateş açılması sonucu üç polis memuru yaralandı.