Bolu’da yolcu otobüsü devrildi: Üç ölü, 32 yaralı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre üç kişi öldü, ikisi ağır 32 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre otoyolun İstanbul istikametinde Doğan K. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 34 EHC 819 plakalı yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında yolun sağındaki bariyerleri kırarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yolculardan Ayşe Özdemir (69), Dursun Çakmaklı (46) ve henüz ismi belirlenemeyen bir kadın hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, otobüsün vinç yardımıyla kaldırılması için otoyolun İstanbul istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı. Güzergahtaki sürücüler, Yeniçağa gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Sürücü Doğan K.’yse jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.