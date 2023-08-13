Boko Haram köy bastı: 13 ölü

Nijerya’nın kuzeydoğusunda Boko Haram örgütünün düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

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AA’da yer alan habere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Wulari köyünde saldırı düzenledi.

Saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya’da 2000’li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram’ın 2009’dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015’ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer’de de saldırılar düzenliyor.