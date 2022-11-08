Boğaziçi’nde özel güvenlik, akademisyenlerin ofislere astığı direniş afişlerini topluyor

Boğaziçi Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım rektör’ Naci İnci yönetiminin özel güvenlik birimleri, akademisyenlerin ofis kapılarına astığı direniş posterlerini topluyor

Fotoğraf: Boğaziçi akademisyenleri/Diken

Bu sabah moleküler biyoloji ve genetik bölümü akademisyenlerinin odalarını gezen görevliler, kapılarda asılı olan Tolga Sütlü’nün görevine iade edilmesini talep eden afiş ve posterleri topladı. Hafta sonu da benzer şekilde akademisyenler okulda değilken eğitim fakültesi binasının koridorlarındaki afişler ve yine moleküler biyoloji ve genetik bölümündeki akademisyenlerin ofislerinin kapısındaki afiş ve posterler sökülmüştü.

Moleküler biyoloji ve genetik bölümü öğretim üyesi Tolga Sütlü hakkında, yandaş medya tarafından karalama kampanyası başlatılmış, ‘kayyım yönetim’ de bunun üzerine Sütlü’nün sözleşmesini yenilemeyerek kendisini okuldan uzaklaştırmıştı.

Akademisyenler, ofisinde bulunan ve özel güvenliğin müdahalesine karşı çıkan akademisyenlerin oda kapılarının fotoğraflarının çekildiğini de aktarıyor.