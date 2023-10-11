Boğaziçi’nde öğrenci afişlerine ‘damga’ şartı

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, öğrenci kulüp ve toplulukların afişlerinin asılmadan önce ‘damgalama’ şartı getirdi.

Fotoğraf: Boğaziçi TV

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrenci kulüpleri ve toplulukları her gün yeni bir baskıyla karşılaşıyor.

Son olarak kulüp ve topluluklar, okul tanıtım günlerinde yönetiminin ve güvenlik birimlerinin baskı ve müdahalesine maruz kalmıştı. Tanıtım günleri boyunca güvenlikler yoğun bir şekilde devriye atarken bazı masalara fiziki müdahalede bulunulmuştu. Güvenlikler ve yönetim, direniş görselleri ve gökkuşağı bayrağı gibi ‘sevmediği’ materyallere saldırırken kulüp ve toplulukların stantlarını kaldırmakla tehdit etmişti.

Bu baskılara bir yenisi eklendi.

Kulüp ve toplulukların asacağı afişler okulun kültür, sanat ve etkinlik şube müdürlüğünün onayına bağlandı.

Boğaziçi TV’nin aktardığına göre afişler ancak müdürlükçe damgalandıktan sonra asılabilecek. Damgasız afişler güvenlik birimlerince kaldırılacak.

2 hafta önce yapılan oryantasyon etkinliklerinde de Kültür Sanat ve Etkinlikler Şube Müdürlüğü, masa açma dilekçemizi sözlü olarak reddetmeye çalışmış ve oryantasyon boyunca topluluklara baskı uygulamıştı: https://t.co/WSSTh6x7If — Boğaziçi TV (@bogazicitv) October 11, 2023

Söz konusu karar müdürlük tarafından kulüp ve topluluklara sözlü olarak iletildi. Ortada herhangi bir yazılı bir belge bulunmuyor.

Okul yönetimi, tanıtım günlerinde de gökkuşağı bayrağı asmanın veya bazı toplulukların masa açmasına müsaade edilmediğini sözlü olarak bildirmiş ancak yazılı herhangi bir şey paylaşılmamıştı.