Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan füniküler hattı seferleri yapılamıyor

Boğaziçi Üniversitesi ile Aşiyan füniküler hattındaki seferler düzenlenemiyor.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi.
Boğaziçi Üniversitesi ile Aşiyan füniküler hattındaki seferler düzenlenemiyor.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi.
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