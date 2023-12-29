Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan füniküler hattı seferleri yapılamıyor

Boğaziçi Üniversitesi ile Aşiyan füniküler hattındaki seferler düzenlenemiyor.

Fotoğraf: Vikipedi

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi.


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