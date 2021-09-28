Boğaziçi eylemlerinde dava açılan üniversiteliye beraat

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör protestoları sırasında beş gün tutuklu kalan üniversite öğrencisi Beyza Buldağ beraat etti.
Boğaziçi Üniversitesi’ne geçen ocak ayında Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasının ardından öğrenciler farklı tarihlerde protesto gösterileri düzenlemişti. ‘Boğaziçi Dayanışması’ adlı hesaptan da hem eylemlere hem de sonrasındaki gelişmelere dair paylaşımlar yapılıyordu.
Buldağ, hesabı kullandığı gerekçesiyle, paylaşımlardan sorumlu tutularak 7 Şubat’ta tutuklanmış, 12 Şubat’ta tahliye edilmişti. Buldağ’a, 20 paylaşım nedeniyle ‘halkı kin, nefret, düşmanlığa tahrik etme’ ve ‘suç işlemeye tahrik etmek’ten dava açılmıştı.
Buldağ’ın avukatı Özgür Urfa, İzmir 41 Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada üniversitelinin beraat ettiğini duyurdu.