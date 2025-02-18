Boğaz'da 23 kaçak yapılaşma

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri Beşiktaş sahil şeridindeki 23 taşınmazda kaçak eklemeler ve değişiklikler tespit ederek suç duyurusunda bulundu.

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Bakanlığa bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri, Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy sahilinde ihbar üzerine saha incelemesi yaptı.

İncelemelerde 21 tescilli ve iki tescilsiz taşınmazda aykırılıklar tespit edildi.

Bu yapılarda denize doğru kaçak eklemeler, teras kısımlarında kapatmalar, plan ve cephe tipolojisinde değişiklikler ve özgün mimari ögelerde bozulmalar görüldü.

İzinsiz değişiklikler nedeniyle yetkililer suç duyurusunda bulundu. Uygulamaların ivedilikle kaldırılmasına karar verildi ve karar taşınmaz sahipleri ve belediyeye iletildi.

Bakanlık, 10 Ocak 2025’ten bu yana denetimlerini sürdürüyor.