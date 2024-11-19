Boeing 2 bini aşkın çalışanını işten çıkaracak

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing, iş gücünü yüzde 10 azaltmak amacıyla 2 bini aşkın çalışanını aralıkta işten çıkaracak.
Şirket, Washington eyaletinin istihdam güvenliği departmanına önümüzdeki ay 2 bin 199 çalışanını işten çıkaracağını bildirdi.
Boeing’te eylülde fabrika işçileri greve çıkmış, şirket maliyetleri azaltmak için işe alımlarla seyahatleri durdurmayı ve zorunlu olmayan harcamaları askıya almayı planladığını açıklamıştı.
ABD basını işten çıkarmalardan 17 bin Boeing çalışanının etkileneceğini belirtmişti.