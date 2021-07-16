Bodrum’un nüfusunun bayram tatilinde 1 milyonu aşması bekleniyor

Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum’da, Kurban Bayramı tatilinde nüfusun 1 milyonu aşmasının beklendiği bildirildi.

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AA’nın haberine göre Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, resmi nüfusu 181 bin olan ilçedeki nüfusun şu an 800 bin civarına çıktığını söyledi.

Aras şöyle konuştu: “Şu anda Bodrum’da oteller dolu ya da dolmak üzere. Bayramda Bodrum’da boş oda bulmak çok zor. Bütün Türkiye’den, vatandaşlarımızdan ricam, Bodrum’a gelirken rezervasyonu yaptırmadan lütfen yola çıkmasınlar. Zorlanacaklardır. Arasınlar sorsunlar, rezervasyon yaptırsınlar. Eğer bulabilirlerse yola çıksınlar.”

Aras, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde imar ve ruhsata aykırılıklar bulunan yapılarla ilgili yıkım çalışmalarına ilişkin, “İki yılda 465 kaçak yapı ya da usulüne, projesine uygun yapılmamış bölüm yıkıldı” ifadesini kullandı.