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Yaramazlara biraz batar!

Bodrum’da orman yangını


Muğla’nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik alanda sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Fotoğraflar: AA

Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi’ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale için dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllüler de onlara yardım etti.

Polis ekiplerince yangın bölgesinin girişi araç trafiğine kapatıldı.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

‘Sabotaj şüphesi üzerinde duruyoruz’

Rüzgarın etkili olduğunu ifade eden Bayar, “Yangına 10 arazöz müdahale etti. Yangının çevresi kontrol altına alınmış durumda. Sahada ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Sabotaj olabileceği şüphesi üzerinde duruyoruz. Bununla ilgili ekiplerimiz gerekli incelemeyi yapıyor. Bölgede içinde kimse olmayan bir harabe ev kısmen yandı” dendi.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2,5 hektarlık bozuk orman, makilik ve hazine arazisi zarar gördü.

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