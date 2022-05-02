Bodrum esnafı: 30 yıldır böyle boşluk görmedik

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki tatil beldesi Türkbükü’den bir turizm esnafı beldenin ‘ilk kez bir bayramda boş olduğunu’ söyledi.

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Enflasyon ve hayat pahalılığıyla birlikte turizm sektöründe de artan fiyatlar tatilcileri vazgeçirdi.

Yaklaşık 30 yıldır beldede turizm işletmeciliği yapan İlhami Kılıç, Türkbükü’nde her bayram ve turizm sezonunda dolan restoran ve beach clup iskelelerinin bu kez boş kaldığını söyledi.

Sözcü’den Yaşar Anter’e konuşan Kılıç, şunları kaydetti: “Bodrum’da bayram kış aylarına denk gelse bile Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyükşehirlerden gelenler otelleri doldururdu. Zaten Türkbükü küçük bir yer ancak gördüğünüz gibi bu bayramda ne restoran ne beach clup’larda kimse yok. Beach clup’ımızı hareketlilik olur diye açtık ancak otuz yıldır bu beldede böyle boşluk görmedik, kriz gerçekten önemli zengin kesimide etkilemiş olmalı, hayal kırıklığı yaşadık.”

Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul ise şunları söyledi: “Evet turistik tesislerin tamamı açılmadı ama açanlar da hayal kırıklığı yaşadı. Ekonomik kriz herkesi etkilemiş, bu kadar boşluk olacağını düşünemezdik. Allah turizmciye, esnafa kolaylık versin.”