Bob Dylan özür diledi: Vertigom yüzünden kitapları kendim imzalamadım

Bob Dylan ay başında yayımlanan kitabının ‘imzalı edisyonlarını’ bizzat imzalamadığını kabul ederek özür diledi. Sebep olarak baş dönmesini gösterdi.

60 yıla yayılan sanat hayatıyla dünyanın en iyileri arasında gösterilen ABD’li müzisyen Bob Dylan’ın ‘The Philosophy of Modern Song’ (Modern Şarkının Felsefesi) adlı kitabı ay başında Simon & Schuster tarafından yayımlandı. Kitabın yazarın imzasını taşıyan bir edisyonu 599 dolardan (11,160 lira) satıldı.

Bir süre sonra imzanın Bob Dylan’a tarafından atılmadığı söylentileri İnternet’te dolaşmaya başladı. İmza müzisyene ait olabilirdi kitabın üzerine bizzat ‘kendi eliyle’ atılmamış, makineyle eklenmişti.

Vertigom pandemi boyunca devam etti

Gerçek, imzalı kitapları alanların her bir imzanın ‘tornadan çıkmış gibi’ aynı olduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı.

81 yaşındaki müzisyen yıllardır kitaplarını hep elle imzaladığını ancak 2019’da kötü bir vertigo atağı geçirdiğini, baş dönmelerinin pandemi döneminde de devam ettiğini söyledi.

Kendisine ‘otomatik imza kullanma fikrinin önerildiğini‘ açıklayan Bob Dylan, “edebiyat ve sanat dünyasında bu tür şeylerin ‘her zaman’ yapıldığı söylendi” dedi. Yine de yaptığının yanlış olduğunu kabul eden müzisyen hatasını telafi etmek için yayıneviyle çalıştığını açıkladı.

Simon & Schuster da yaşananlar için özür diledi ve isteyenlere paralarını geri vermeyi teklif etti.