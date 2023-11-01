BM’ye göre İsrail’in Cibaliya Kampı’na saldırısı ‘savaş suçu’ olabilir

Birleşmiş Milletler (BM) İsrail’in Gazze’deki Cibaliya Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırılarından ‘savaş suçu teşkil edebilecek orantısız saldırılar’ olabileceğini vurguladı.

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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’na son 24 saatte düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında, ilk saldırıda 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi’nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

AA’nın haberine göre BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği açıklamasında şunlar kaydedildi:

“İsrail’in, Cibaliya Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırılarının ardından meydana gelen çok sayıda sivil zayiatın ve yıkımın boyutu göz önüne alındığında, bu saldırıların savaş suçu teşkil edebilecek orantısız saldırılar olduğuna ilişkin ciddi endişelerimiz bulunmaktadır.”